Temer cumprimenta presidente eleito da Colômbia Ivan Duque

O presidente Michel Temer telefonou nesta segunda-feira (18) ao presidente eleito da Colômbia Iván Duque para cumprimentá-lo pela vitória nas eleições ocorridas ontem (17). Em sua conta pessoal no Twitter, Temer prometeu trabalhar em conjunto com o futuro colega para ampliar a cooperação entre os dois países.

Candidato da direita, o ex-senador colombiano foi eleito em segundo turno com mais de 53% dos votos contra 41% do adversário, o ex-prefeito de Bogotá Gustavo Petro. “Acabo de falar ao telefone com o presidente eleito da Colômbia. Desejei todo o sucesso para seu Governo. Vamos trabalhar juntos pelo continuado estreitamento dos laços de amizade e cooperação que unem brasileiros e colombianos”, escreveu Temer na rede social.

O Ministério das Relações Exteriores também se manifestou sobre as eleições e elogiou a forma “pacífica e ordeira” do pleito. Segundo o Itamaraty, o processo eleitoral concluído ontem “evidencia a vitalidade da democracia colombiana”.

“O governo brasileiro felicita o senhor Iván Duque por sua eleição como presidente da Colômbia e manifesta sua melhor disposição de cooperar ativamente com o futuro mandatário e as autoridades colombianas em benefício do contínuo fortalecimento das relações bilaterais”, disse a pasta, por meio de nota.

Com um discurso contrário ao acordo de paz assinado entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), o presidente eleito, de apenas 41 anos, disse que “uma nova geração” está chegando para governar “com todos e para todos”.

Em 2016, sete mil rebeldes aceitaram depor as armas em troca de anistia e do direito de formar um partido político, com oito assentos garantidos no novo Parlamento. As negociações renderam ao atual presidente, Juan Manuel Santos, o Prêmio Nobel da Paz.