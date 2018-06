Temer e Pence estão reunidos no Palácio do Planalto

O presidente Michel Temer e o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, estão reunidos no Palácio do Planalto. Pence, que está no Brasil desde o início da manhã de hoje (26), chegou ao Planalto por volta das 12h. É a primeira visita de alto nível de um representante do governo Donald Trump ao Brasil.

Na agenda de Temer e do vice-presidente americano estão temas como a situação dos refugiados venezuelanos e a negociação de acordos entre os dois países. Temer e Pence devem conversar também sobre a reclusão de crianças brasileiras em abrigos nos Estados Unidos sem a presença de pais, acusados de entrar ilegalmente no país.

Após o encontro no Palácio do Planalto, o vice-presidente americano participa com Temer de um almoço preparado para 24 autoridades no Itamaraty. A expectativa é que as conversas sobre temas de interesse bilateral continuem. Encerrado o almoço, Temer e Pence farão uma declaração à imprensa.

Durante a visita de Pence, Brasil e Estados Unidos deverão ainda anunciar o acordo-quadro que inclui avanço em negociações relacionadas à Previdência Social de comunidades brasileiras nos Estados Unidos, além da retomada das conversações para que empresas norte-americanas usem a Base Espacial de Alcântara, no Maranhão, para o lançamento de satélites.

A visita oficial de Mike Pense ao Brasil inclui uma viagem a Manaus, amanhã (27), para conhecer um abrigo de imigrantes venezuelanos. Cerca de 200 venezuelanos vivem atualmente em dois abrigos administrados pela prefeitura de Manaus.