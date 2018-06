Temer participa da Cúpula do Mercosul em Assunção

O presidente Michel Temer viaja nesta segunda-feira (18) para Assunção (Paraguai), onde vai participar da Cúpula do Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, além da Venezuela – suspensa do bloco desde 2016). É uma reunião que ocorre duas vezes por ano. O Paraguai ocupa a presidência temporária do bloco econômico.

Estarão em discussão temas comerciais e de inclusão nas negociações com a União Europeia (UE) e da Aliança do Pacífico, pois em 24 de julho haverá a cúpula no México. A disposição é retomar a prioridade de liberalização do comércio e consolidação do Mercosul.

Nesta reunião será preparado o terreno para delinear normas comuns sobre o comércio eletrônico dentro do bloco, segundo informaram quinta-feira (14) fontes oficiais brasileiras. A agenda digital será tema das conversas também.

Os presidentes deverão discutir as estratégias de aproximação com a Aliança do Pacífico (Chile, Colômbia, Peru e México).

Às 10h, Temer participa da sessão plenária da Cúpula do Mercosul, às 13h15, haverá a foto oficial e às 13h30, o almoço. A previsão é de que ele chegue a Brasília às 19h30.

