Temer telefona para presidente eleito do México para parabenizá-lo

O presidente Michel Temer disse, em sua conta no Twitter, que telefonou na tarde de hoje (3) para o presidente eleito do México, o esquerdista Andrés Manuel López Obrador, para felicitá-lo pela vitória no pleito, ocorrido no domingo (1º).

“Trabalharemos para fortalecer ainda mais as relações entre nossos países. Combinamos de nos encontrar, em Puerto Vallarta, no México, na Cúpula Mercosul-Aliança do Pacifíco”, diz a postagem do Temer.

A primeira reunião de cúpula entre os líderes de países integrantes do Mercosul e da Aliança do Pacífico, no México, ocorrerá nos dias 23 e 24 de julho. Fazem parte da Aliança do Pacífico o Chile, a Colômbia, o México e Peru. O Mercosul é formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

Ontem (2), o presidente já havia cumprimentadou López Obrador pela eleição. Em mensagem no Twitter, Temer afirmou que a amizade entre o Brasil e o México é “muito forte e antiga” e reafirmou a disposição para trabalhar em favor de aproximação ainda maior entre os dois países.