Vice-presidente do Vietnã está no Brasil para ampliar parcerias

O presidente Michel Temer se reúne nesta segunda-feira (2) com o vice-primeiro-ministro do Vietnã, Vuong Dinh Hue, no Palácio do Planalto. Em discussão, o intercâmbio comercial e os investimentos entre os dois países, cooperação técnica e defesa, além de parcerias na agricultura e no setor do agronegócio.

A comitiva vietnamita terá ainda reuniões com os ministros Aloysio Nunes Ferreira, das Relações Exteriores, e Blairo Maggi, da Agricultura.

Participam do encontro com Aloysio Nunes e Maggi, sete vice-ministros do Vietnã, incluindo o da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Ha Kong Tuan, o vice-presidente do banco estatal, Nguyen Thi Hong, e o presidente da Câmara de Comércio e Indústria do país, Doan Duy Khuong.

À tarde, Maggi se reúne com uma comitiva vietnamita para conversar sobre parcerias no setor do agronegócio. Em seguida, a missão do Vietnã segue para o Itamaraty para um encontro com Aloysio Nunes Ferreira. Às 18h30, haverá uma homenagem ao vietnamita com um coquetel.

No ranking de parceiros comerciais do Brasil, de acordo com o Ministério da Indústria, do Comércio Exterior e Serviços, o Vietnã ocupa a 33ª posição. O Brasil exporta principalmente produto bruto de farelo e resíduos de óleo de soja, milho, algodão, aço, couro e peles.

A importação de produtos do Vietnã concentra-se em eletrônicos e micropeças, assim como pilhas e baterias, além de partes de aparelhos transmissores e retransmissores, além de calçados.