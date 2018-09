EBC entrevista candidata Vera Lúcia nesta quarta-feira

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) entrevista nesta quarta-feira (12) a candidata Vera Lúcia (PSTU). Ela é a sétima presidenciável a ser sabatinada.

As sabatinas vão ao ar às 17h30 e são transmitidas, ao vivo, pela TV Brasil, Rádio Nacional, Agência Brasil e pelo Portal EBC. Todos os candidatos foram convidados. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, em reunião na sede da EBC, com a participação de assessores dos presidenciáveis. A série começou a ser organizada em julho com as assessorias dos partidos que lançaram candidaturas ao Palácio do Planalto.

Já concederam entrevistas os candidatos: João Amôedo (Novo), Marina Silva (Rede), Henrique Meirelles (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), João Goulart Filho (PPL) e Alvaro Dias (Podemos).

Na quinta-feira (13), a entrevista será com José Maria Eymael (DC) e, na sexta-feira (14), com Fernando Haddad, candidato do PT.

Estava agendada para essa terça-feira (11) a entrevista com o candidato do PDT, Ciro Gomes, mas a assessoria dele pediu adiamento por problemas de agenda e não marcou nova data. Geraldo Alckmin (PSDB) pediu para mudar o dia da sabatina, mas até o momento não confirmou uma nova data.

Os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Cabo Daciolo (Patri) recusaram o convite.

O objetivo da série de entrevistas é levar à população as propostas e ideias de todos os candidatos, ao vivo, enriquecendo o debate dos grandes temas nacionais. As sabatinas ocorrem sempre na sede da EBC, em Brasília.

Confira o calendário das entrevistas agendadas:

: Vera Lúcia (PSTU)

: José Maria Eymael (DC)

: Fernando Haddad (PT)