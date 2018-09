MP dos Fundos Patrimoniais será editada no início da próxima semana

O presidente Michel Temer reuniu os ministros da Justiça, Torquato Jardim, Segurança Pública, Raul Jungmann, e do Gabinete de Segurança Institucional, Sergio Etchegoyen, no Palácio da Alvorada na noite de hoje (7). A reconstrução do Museu Nacional foi um dos assuntos abordados no encontro. Segundo Jungmann, a Medida Provisória que criará a Lei dos Fundos Patrimoniais será editada no início da próxima semana, conforme tratado na reunião.

A lei definirá a forma de criação e administração do fundo, de natureza privada e destinado a receber recursos para a reconstrução do museu. A meta é repassar recursos a museus sem restrições orçamentárias. Bancos públicos e privados, além de empresas privadas já manifestaram interesse de participar da reconstrução do Museu Nacional, mediante Lei Rouanet. Com isso, o dinheiro repassado ao fundo não terá caráter de doação e voltará às mesmas empresas por meio de isenções fiscais.

Ataque a Bolsonaro

Temer e seus ministros também conversaram sobre o ataque sofrido pelo candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro e seus desdobramentos. Dentre eles, está uma reunião entre o diretor da Polícia Federal, Rogério Galloro, e coordenadores de campanha dos candidatos à presidência. A reunião será amanhã (8), às 16h.