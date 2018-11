Bolsonaro diz que ainda está indefinido nome para o MEC

O presidente eleito Jair Bolsonaro negou hoje (21) que já tenha definido o nome para assumir o Ministério da Educação (MEC).



Em sua conta do Twitter, ele disse que ainda não fechou o comando da pasta. “Informo que, até o presente momento, não existe nome definido para dirigir o Ministério da Educação.”

Ao longo do dia, houve informações, não confirmadas oficialmente, segundo as quais o educador Mozart Neves Ramos, diretor do Instituto Ayrton Senna, tinha sido convidado para o Ministério da Educação. Em nota, Mozart negou a informação.

Porém, Mozart e Bolsonaro vão se encontrar amanhã (22), em Brasília, para uma “reunião técnica”. O educador é defensor do ensino integral.