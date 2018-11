Michelle Bolsonaro e Marcela Temer visitam o Palácio do Alvorada

A futura primeira-dama Michelle Bolsonaro visitou hoje (21) o Palácio do Alvorada, residência oficial do presidente da República. Acompanhada pela primeira-dama Marcela Temer, Michelle quis ver os jardins que cercam o palácio, conhecer a capela que fica na lateral da construção e as dependências internas.

Em seguida, Michelle foi para a Granja do Torto, outra residência oficial da Presidência da República. O local, nos últimos governos, passou a ser utilizado para reuniões, mas tem características de casa de veraneio. Fica em um lugar mais afastado do centro de Brasília e cercado por ampla área verde.

Antes das visitas, a futura primeira-dama disse que vai escolher o local menor, pois tem uma “filha pequena de 7 anos”. “Quero um lugar mais confortável”, disse Michelle.

Segundo ela, quer participar ativamente de programas sociais, pois mantém atividades ligadas às pessoas com deficiência e quer manter estes trabalhos. Como exemplos, Michelle citou pessoas surdas e portadores de síndromes distintas.

“Era algo que eu já fazia antes de conhecer [o presidente eleito] Jair [Bolsonaro]”, afirmou Michelle Bolsonaro, referindo-se ao marido, após deixar o Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o gabinete de transição.

Religiosa, Michelle Bolsonaro indicou que compreende seu trabalho social como missão. “[As pessoas com deficiências] Deus que colocou na minha vida”, afirmou.