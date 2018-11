Nome de Ivan Monteiro é avaliado para comandar Banco do Brasil

O atual presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, está sendo cotado para assumir o comando do Banco do Brasil (BB), a partir do ano que vem. De acordo com integrantes da equipe de transição, Monteiro se mostrou disposto a assumir o comando do banco, apesar de se queixar de exaustão pelo trabalho intenso que vem desenvolvendo à frente da estatal do petróleo.

Monteiro é considerado um bom nome. Antes de assumir o comando da Petrobras, ele ocupava a Diretoria Financeira da estatal e também exerceu funções no Banco do Brasil. A equipe de transição avalia se a opção tem respaldo político.

Integrantes da equipe econômica buscam alternativas que sejam tecnicamente viáveis e com sustentação política. Um desafio na articulação de nomes.

Há informações que a indicação de Joaquim Levy para o Bando Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) gerou divergências, pois ele integrou os governos de Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, e da ex-presidente Dilma Rousseff.