Rui Costa diz que momento é de trabalhar e não de debater ideologia

O governador reeleito da Bahia, Rui Costa (PT), disse que o momento é de conciliação e de trabalho. “A eleição acabou e é hora de todo mundo descer do palanque e começar a trabalhar. É hora de colocar a mão na massa e apontar soluções”, disse Costa, que participou da reunião do Fórum de Governadores do Nordeste, nesta quarta-feira (21), em Brasília.

Segundo o petista, tanto os governadores como o futuro presidente Jair Bolsonaro foram eleitos para resolver os problemas da população brasileira e não para fazer debate partidário. “Acho que a gente deve deixar de falar de partido e de ideologia e passar a apontar soluções para os problemas das pessoas”, argumentou.

O governador foi abordado sobre as declarações do ministro indicado da Saúde, deputado Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), a respeito da atuação dos cubanos no programa Mais Médicos. Para Mandetta, parecia um convênio entre o PT e Cuba e não entre o governo brasileiro e Cuba.

Costa disse que esse tipo de declaração não ajuda a resolver o problema criado com a saída dos médicos cubanos.

“Temos de dizer qual é a solução que vamos apresentar para essa questão. Estamos dispostos a dialogar e encontrar uma solução para melhorar a vida das pessoas”, afirmou.

Segundo Costa, os governadores, independentemente de partido e de região, esperam ser tratados pelo futuro governo conforme os preceitos da Constituição Federal.