Temer pede que brasileiros reflitam sobre questão racial

O presidente Michel Temer usou sua conta no Twitter para pedir aos brasileiros que reflitam sobre a questão racial no Brasil, e que celebrem a contribuição dos afrodescendentes ao Brasil neste 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, data que marca os 323 anos da morte de Zumbi dos Palmares.

“Cabe a cada um de nós, neste 20 de novembro, refletir sobre o espaço dos negros em nossa sociedade. É dia para celebrar a contribuição afro-brasileira. E vamos continuar a avançar na construção de um Brasil mais igual. #ConscienciaNegra”, twitou o presidente.

O Dia da Consciência Negra foi incluído no calendário escolar nacional em 2003. No entanto, a instituição oficial da data só ocorreu oito anos depois, em 2011, com a publicação da Lei 12.519. O 20 de novembro é feriado em seis estados e em mais de mil cidades brasileiras.

Morto aos 40 anos de idade, Zumbi dos Palmares foi o último líder do maior quilombo do período colonial brasileiro, o Quilombo dos Palmares.

