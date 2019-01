Bolsonaro retoma hoje despachos com assessores em gabinete provisório

O presidente Jair Bolsonaro deve voltar às atividades hoje (30) de manhã, segundo previsão do porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros. Ele vai despachar no gabinete montado no próprio hospital. Por 48 horas, o vice-presidente Hamilton Mourão assumiu o exercício da Presidência da República.

De acordo com Rêgo Barros, ao lado do quarto onde o presidente estará em recuperação o Gabinete de Segurança Institucional organizou um espaço, com equipamentos e estrutura técnica, que permitirá a Bolsonaro orientar seus ministros e conceder audiências.

Há dois dias, Bolsonaro passou por sete horas de cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal e retirada da bolsa de colostomia, que ele usava desde setembro quando foi atacado com uma facada durante ato político em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Ontem (28), segundo o porta-voz, o presidente teve evolução clínica positiva: sentou-se em uma poltrona e fez fisioterapia motora e respiratória. Ele se manteve estável durante o dia, sem sangramentos e qualquer complicação. O presidente permanece em jejum oral, recebendo analgésicos e hidratação endovenosa.

As visitas estão limitadas à família. Permanecem no hospital a primeira-dama Michele e o filho Carlos Bolsonaro. O general Augusto Heleno, que acompanhava o presidente, já foi embora.

