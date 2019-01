Gabinete de crise está reunido no Planalto, diz porta-voz

O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, confirmou hoje (28) que o gabinete de crise para tratar da situação de Brumadinho (MG) está reunido no Palácio do Planalto. O governo federal analisa medidas de apoio para Minas Gerais, as questões de licenciamento e também sobre a Vale.

De acordo com ele, participam os ministros Onyx Lorenzoni (Casa Civil), Gustavo Bebbiano (Secretaria da Presidência), Santos Cruz (Secretaria de Governo), Fernando de Azevedo Silva (Defesa), Gustavo Canuto (Desenvolvimento Regional) e Bento Albuquerque (Minas e Energia).

O porta-voz disse que o governo federal está à disposição do estado de Minas Gerais para contribuir nas operações de apoio às vítimas na região de Brumadinho, nos arredores de Belo Horizonte. Segundo ele, o presidente Jair Bolsonaro aguarda as indicações do governo mineiro.

Rêgo Barros acrescentou que a discussão sobre modificações envolvendo a direção da Vale serão definidas a partir de “ditames legais”, sinalizando que não há definições sobre alterações no quadro da mineradora. “Os estudos estão sendo aprofundados para que a decisão seja tomada adequadamente.”

Segundo o porta-voz, técnicos avaliam a qualidade da água na região de Brumadinho.

