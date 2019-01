No Twitter, Mourão deseja plena recuperação ao presidente

O presidente em exercício, Hamilton Mourão, disse hoje (28), no Twitter, que deseja sucesso na cirurgia e plena recuperação ao presidente Jair Bolsonaro. “Que estejamos todos em união, rogando ao Pai Todo Poderoso, Senhor de todos os exércitos, pelo sucesso da cirurgia a que é submetido e plena recuperação do nosso guerreiro e Presidente”, afirmou Mourão, que assume o exercício da Presidência por 48 horas.

A cirurgia de retirada da bolsa de colostomia e de reconstrução do trânsito intestinal de Bolsonaro começou às 6h30 desta segunda-feira, no centro cirúrgico do Hospital Israelita Abert Einstein, na capital paulista.

A previsão é que o período de recuperação do presidente dure dez dias. O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, informou que Bolsonaro pretende despachar do próprio Hospital Albert Einstein.

Entre os compromissos de hoje, Mourão recebe na parte da tarde autoridades religiosas cristãs da Palestina, no gabinete da Vice-Presidência, onde despacha. Na semana passada, Mourão descartou a possibilidade de o Brasil fechar a Embaixada da Palestina em Brasília. Para ele, não houve alterações desde 1947, quando foram estabelecidos dois Estados – de Israel e da Palestina.

Mourão também se reúne nesta segunda-feira com executivos do Banco Credit Suisse, além de parlamentares.

Amanhã (29), o presidene em exercício vai coordenar a reunião do Conselho de Governo com todos os ministros em que está agendada uma apresentação do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre governança.

