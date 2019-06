Bolsonaro parabeniza Conmebol por Brasil sediar Copa América

O presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo na conta do Twitter do Planalto parabenizando a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) por ter escolhido o Brasil como sede da Copa América 2019. No vídeo, o presidente brincou dizendo que “não poderia dizer que vença o melhor, mas que vença o Brasil”. Há 30 anos que Brasil não sediava a competição.

Bolsonaro acompanhou a abertura da Copa América na da tribuna de honra do estádio do Morumbi e também entre Brasil e Bolívia. Segundo a assessoria do presidente, Bolsonaro deixou a tribuna e desceu para a beira do gramado. Ele foi saudado e tirou foto com torcedores.

Hoje (14) o Presidente @jairbolsonaro compareceu ao evento de abertura da Copa América. O país é sede da competição, o que não ocorria há 30 anos. pic.twitter.com/GhFw5FuaM5 — Planalto (@planalto) June 15, 2019

* Colaborou Elaine Patricia Cruz

Edição: Fábio Massalli