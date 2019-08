Presidente dos EUA diz que Bolsonaro faz "grande trabalho" no Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje (27), em uma mensagem no Twitter, que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo um "um grande trabalho" no governo brasileiro. O norte-americano disse que conheceu Bolsonaro nas negociações que têm mantido com o Brasil e reconheceu o esforço do presidente brasileiro para combater os incêndios na Amazônia.

"Conheci bem o Presidente @jairbolsonaro em nossos negócios com o Brasil. Ele está trabalhando muito duro com os incêndios da Amazônia e em todos os aspectos, fazendo um grande trabalho para o povo do Brasil - Não é fácil. Ele e seu país têm o apoio total e completo dos EUA!", escreveu Trump.

Em resposta, também no Twitter, Bolsonaro agradeceu o presidente Trump e disse que o governo está tendo sucesso no combate aos incêndios. Ele também ressaltou que o país seguirá sendo exemplo no desenvolvimento sustentável, e voltou a destacar a relação entre o Brasil e os Estados Unidos.

"Obrigado PR @realDonaldTrump! Estamos tendo grande sucesso no combate aos incêndios. O Brasil é e seguirá sendo exemplo para o mundo em desenvolvimento sustentável. A campanha de fake news fabricada contra nossa soberania não prosperará. Os EUA podem contar sempre com o Brasil", escreveu Bolsonaro.

Pela manhã, os governadores dos estados da Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) entregaram ao presidente Jair Bolsonaro propostas para um planejamento estratégico, que leve ao desenvolvimento sustentável da região, entre as quais a regularização fundiária e a retomada da cooperação internacional, especialmente o Fundo Amazônia. Bolsonaro reuniu os chefes dos executivos estaduais, no Palácio do Planalto, para discutir as ações de combate às queimadas na região.

Em balanço do governo federal sobre o combate às queimadas, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, disse ontem (26) que a situação "não está fora de controle" e que o número de focos de incêndio já diminuiu após o início da intervenção de militares das Forças Armadas, que trabalham na região desde a última sexta-feira (23).

Edição: Fernando Fraga