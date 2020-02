Acompanhe ao vivo a abertura do ano legislativo de 2020

O Congresso Nacional inicia (3) hoje os trabalhos do ano legislativo 2020 em uma sessão solene conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Na solenidade, será lida mensagem encaminhada pelo presidente da República ao Parlamento, com as prioridades do Executivo para 2020.

Em um ano legislativo mais apertado por causa as eleições municipais, que tradicionalmente esvaziam o Congresso na época de campanha, a expectativa é que a mensagem priorize duas reformas, a tributária e a administrativa. Ambas vêm sendo debatidas há meses pela equipe econômica do governo e os presidentes Rodrigo Maia, da Câmara, e Davi Alcolumbre, do Senado.

class="embed-responsive-item"

Transmissão encerrada às 16h26.

Saiba mais Congresso retoma trabalhos nesta segunda-feira

Edição: Denise Griesinger