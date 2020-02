Bruno Covas interna-se hoje para novos exames

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai ser internado ainda nesta terça-feira (18) no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, para a realização de novos exames. Após esses exames, os médicos deverão definir qual será a próxima fase do tratamento que o prefeito, que foi diagnosticado com câncer, deverá enfrentar.

No dia do ano passado, Bruno Covas foi internado para tratamento de uma erisipela. Dois dias depois, os médicos diagnosticaram uma trombose venosa das veias fibulares, e exames subsequentes apontaram tromboembolismo pulmonar e câncer.

Covas, de 39 anos, foi diagnosticado com adenocarcinoma, um tipo de câncer na região de transição do esôfago para o estômago, além de uma metástase no fígado e uma lesão em linfonodos.