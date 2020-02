TST passa a transmitir sessões das turmas ao vivo pelo YouTube

A partir de hoje (12), o Tribunal Superior do Trabalho (TST) passa a transmitir ao vivo pelo YouTube as sessões ordinárias de suas oito turmas, que em geral ocorrem às quartas-feiras.

As turmas do TST são os menores colegiados do tribunal, compostos por três ministros cada, e são responsáveis por julgar recursos em ações cautelares, agravos e outros tipos de apelação trabalhista. Foi a Quinta Turma do TST, por exemplo, que na semana passada decidiu negar o vínculo trabalhista a um motorista do Uber.

Com a iniciativa do TST, todos os colegiados do tribunal passam a ter transmissão ao vivo pela internet, incluindo as seções de dissídio individual, a seção de dissídio coletivo, o órgão especial e o pleno. Logo após a transmissão, a gravação fica disponível na página da Corte no YouTube.