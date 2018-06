Papua Nova Guiné registra surto de poliomielite

A província de Morobe, na Papua Nova Guiné, enfrenta um surto de poliomielite, segundo informações do Ministério da Saúde do país e da Organização Mundial da Saúde (OMS). O primeiro caso confirmado foi registrado no final de abril, quando um menino de 6 anos apresentou quadro de fraqueza nos membros inferiores.

De acordo com a OMS, na última sexta-feira (22), o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) confirmou que o mesmo poliovírus foi isolado em amostras de fezes colhidas de duas crianças saudáveis que vivem na mesma comunidade, o que significa que o vírus está circulando no local e configura, portanto, um surto da doença.

As ações iniciais, segundo a entidade, incluem campanhas de vacinação em larga escala e reforço do sistema de vigilância em saúde no intuito de detectar precocemente novos casos de poliomielite. As medidas foram estendidas a províncias vizinhas a Morobe.

Dados da OMS apontam que a Papua Nova Guiné não registrava casos de infecção por poliovírus selvagem desde 1996. O país havia sido certificado como livre da doença no ano 2000, junto a todos as demais nações da região do Pacífico Ocidental.