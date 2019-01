Eduardo Paes apresenta melhora progressiva, diz boletim médico

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes apresentou hoje (28) melhora clínica e permanece estável, após passar por um cateterismo e uma angioplastia, ambos realizados neste domingo (27). Ele deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, na manhã de ontem com pequeno infarto do miocárdio.

Boletim médico divulgado hoje informa que Paes está "clinicamente estável e apresentando melhora progressiva" e que será transferido, ainda nesta segunda-feira, da Unidade Coronariana para apartamento na Unidade de Internação Cardiológica do hospital.

O ex-prefeito está sendo tratado pelos médicos Marcelo Franken, cardiologista clínico, e por Pedro Alves Lemos Neto, cardiologista intervencionista.

Eduardo Paes tem 49 anos e foi prefeito do Rio de Janeiro de 2009 a 2017. No ano passado, disputou o governo do estado, mas foi derrotado no segundo turno por Wilson Witzel.

Edição: Nádia Franco