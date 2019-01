Ministro se reúne com secretário de MG para tratar de Brumadinho

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reúne hoje (29) com o secretário de Saúde de Minas Gerais em exercício, José Farah Júnior, para tratar do rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho. Até o momento, a tragédia deixou 65 mortos e 279 desaparecidos. Farah já deixou Belo Horizonte e deve chegar a Brasília por volta das 13h40. O encontro, de acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, está agendado para as 15h30.

Representantes da secretaria e do ministério já haviam se reunido na manhã de ontem (28), na capital mineira, para definir ações consideradas prioritárias a serem adotadas em Brumadinho. Na ocasião, Farah destacou o papel desenvolvido pela vigilância, área responsável pela prevenção e pelo controle de doenças transmissíveis, verificação de fatores de risco envolvendo doenças crônicas não transmissíveis e saúde ambiental e do trabalhador.

“Devido às condições locais, a atuação dos profissionais da vigilância será fundamental, não só no que se refere à saúde da população atingida direta ou indiretamente pelo rompimento da barragem, mas também para a saúde de todos os demais profissionais que atuam na região”, informou a secretaria, por meio de nota.

Edição: Lílian Beraldo