Cobertura de vacinação contra a gripe atinge 80% no estado do Rio

Termina amanhã (15) a campanha de vacinação no Rio de Janeiro contra a gripe. Até agora, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou 80% de cobertura e ainda tem expectativa de aumentar esse número até o encerramento da vacinação. Foi o que disse hoje (14) à Agência Brasil o subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Alexandre Chieppe. "Tudo vai depender da resposta da população", afirmou.

Uma ação especial será desenvolvida neste sábado em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, e em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, com postos funcionando durante todo o dia. Chieppe acredita que "é bem factível chegar a 85% de cobertura e, dependendo da resposta, a gente pode chegar até mais (alto)".

Destacou que ainda existem dados a serem inseridos no sistema. "Pode ser que a gente consiga se aproximar da meta de vacinar cerca de 4,8 milhões de pessoas. E a gente espera atingir, no mínimo, 90% dessa população". Vários municípios conseguiram atingir a meta, entre os quais a capital fluminense, com 90% fechados nesta sexta-feira (14), salientou Chieppe.

Doença grave

Ele lamentou que as pessoas ainda considerem que a gripe não é uma doença grave, já que os dados mostram o contrário. Trinta e três óbitos já foram confirmados pela secretaria este ano, dos quais 85% ocorreram dentro dos chamados grupos prioritários. Com a chegada do inverno, na próxima semana, Chieppe destacou que o número de mortes por influenza pode aumentar. O subsecretário estadual de Vigilância em Saúde pede que as pessoas tenham sensibilidade e busquem os postos amanhã para se vacinar.

O médico disse ter ficado surpreso, de forma negativa, com a cobertura baixa observada nas crianças. É o público da campanha que apresenta a menor procura. "A vacinação, sem dúvida nenhuma, é a melhor forma de prevenção contra a gripe", assinalou Alexandre Chieppe.

Em todos os 92 municípios, haverá postos abertos para que a imunização dos habitantes seja efetuada. A secretaria de estado de Saúde do Rio de Janeiro alerta que a vacina é contraindicada para pessoas com alergia a ovos.

