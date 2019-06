Rio prorroga vacinação contra gripe por não atingir meta

Por não atingir a meta de imunização estabelecida pelo Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde do Rio prorrogou o prazo de vacinação contra a gripe nos 92 municípios fluminenses. Inicialmente programada para ser encerrada no dia 31 de maio, a campanha foi estendida até 15 de junho. A meta é atingir uma cobertura vacinal de 90% do público-alvo.No estado, foram imunizados 2,6 milhões de pessoas, o que corresponde a 54,5% de cobertura. A expectativa da secretaria é vacinar 4,9 milhões de pessoas.

A Superintendência de Vigilância Epidemiológica informou que foram notificados, em 2019, 77 casos, com 18 mortes. Em 2018, foram notificados 233 casos de influenza, com 30 mortes. A vacina é importante porque ao receber a dose a pessoa fica imunizada contra três vírus da doença, inclusive o H1N1.

Público-alvo

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, idosos, gestantes e mães com até 45 dias após o parto formam o público-alvo. A vacina está disponível também a jovens de 12 a 21 anos de idade sob medida socioeducativa e população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições especiais, independentemente da idade.

A vacina está sendo ofertada ainda aos professores das escolas públicas e privadas, além de policiais civis, militares, bombeiros e integrantes ativos das Forças Armadas.

Edição: Graça Adjuto