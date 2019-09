Inca inaugura novas áreas de Emergência e Reabilitação Pediátrica

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) inaugurou esta semana as novas áreas de Emergência e Reabilitação Pediátrica, na sede do instituto na Praça da Cruz Vermelha, no centro do Rio de Janeiro. Os espaços, além, de funcionais, são seguros e alegres, pensados para proporcionar às crianças e adolescentes mais conforto e estrutura para que recebam cuidados e acolhimento.

A ampliação trouxe um consultório para a Emergência, além de mais um leito e duas cadeiras para infusão intravenosa, o que impacta positivamente no fluxo de atendimento. O Inca inaugurou também o novo espaço de Reabilitação Pediátrica, com infraestrutura moderna que permitirá atendimento multidisciplinar para proporcionar reabilitação física, cognitiva, fonoaudiológica e práticas de medicina integrativa.

A finalidade da obra é otimizar a assistência oferecida a crianças e adolescentes em tratamento na unidade I do INCA. Por um lado, o aumento da capacidade de atendimento na emergência vai melhorar a agilidade e segurança. Por outro, a disponibilidade de espaço dedicado à reabilitação pediátrica possibilitará a promoção do cuidado integral aos acidentados.

A chefe do serviço de Oncologia Pediátrica do Inca, Sima Ferman explica que a linha de cuidado ao paciente com câncer tem sido cada vez mais humanizada visando a qualidade de vida. “Nos dias de hoje, é importante falar não só em cura para crianças acometidas por câncer, mas principalmente que pacientes curados sejam integrados à sociedade. Para alcançar este objetivo, a reabilitação precoce, introduzida desde o início do tratamento, é uma das estratégias utilizadas”.

O Inca é órgão auxiliar do Ministério da Saúde no desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e o controle do câncer no Brasil. Pacientes de todo o país são atendidos no Inca pelo Sistema Único de Saúde. O instituto também coordena vários programas nacionais para o controle do câncer e está equipado com o mais moderno parque público de diagnóstico por imagem da América Latina.

Edição: Aline Leal