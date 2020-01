Contribuições para consulta pública sobre saúde bucal termina amanhã 

O prazo para o envio de contribuições à consulta pública do Ministério da Saúde sobre a saúde bucal dos brasileiros termina amanhã (17). A consulta visa receber sugestões sobre a metodologia a ser aplicada na nova edição da pesquisa SB Brasil 2020 que trata de saúde bucal.

Com o estudo, que vai examinar aproximadamente 30 mil pessoas e levantar os principais problemas de saúde bucal, será possível levantar tendências e subsidiar a formulação e aprimoramento das políticas públicas da área.

Esse tipo de pesquisa epidemiológica é realizada a cada 10 anos e a execução da edição de 2020 será feita pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). As contribuições ao projeto SB Brasil podem ser enviadas por meio de formulário eletrônico.

A pesquisa SB (Saúde Bucal) Brasil 2020 está em sua quinta edição e visa levantar informações para qualificar o planejamento de políticas e programas de promoção, prevenção e assistência em saúde bucal. Também será uma importante ferramenta para analisar as condições atuais de saúde bucal da população brasileira, após 14 anos do lançamento da Política Nacional de Saúde Bucal - Programa Brasil Sorridente, segundo o ministério.

Os quatro levantamentos nacionais anteriores, realizados em 1986, 1996, 2003 e 2010, contribuíram para a construção da série histórica e da base de dados do perfil epidemiológico de saúde bucal da população brasileira, segundo o Ministério da Saúde.

O levantamento será feito em todas capitais do país, no Distrito Federal e em cinco municípios do interior em todas regiões do Brasil. De acordo com o ministério, com o estudo deste ano será possível qualificar o programa Brasil Sorridente, permitindo verificar tendências, planejar e avaliar os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).



