Saúde inicia vacinação em áreas de difícil acesso na Região Norte

O Ministério da Saúde iniciou hoje (17) uma campanha de vacinação em áreas de difícil acesso na Região Norte. A Operação Gota será realizada em mais de 220 localidades em áreas rurais, ribeirinhas e indígenas nos estado do Acre, Amazonas e Pará, imunizando mais de 20 mil pessoas.

Criada em 1993 após a notificação de surtos de sarampo em populações indígenas da região do Rio Juruá e realizada em parceria com o Ministério da Defesa, a operação será dividida em cinco etapas para atender às regiões do Médio Solimões e Alto do Rio Negro, no Amazonas; Alto do Rio Juruá e Alto Rio Purus, no Acre, e Oriximiná, no Pará.

"A estratégia contempla todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação do Programa Nacional de Imunizações e previne a população contra o sarampo, febre amarela, meningite, entre outras doenças. A Operação Gota, segundo o ministério, visa controlar e manter a eliminação ou erradicação de doenças imunopreveníveis em todo o território brasileiro, contribuindo para a qualidade de vida da população."

De acordo com a pasta, de novembro para dezembro de 2019, 716 pessoas receberam 1.756 doses de vacinas nos estados do Amazonas, Pará e Amapá.

