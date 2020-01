Termina hoje consulta pública para pesquisa sobre saúde bucal

Prever tendências, necessidades e elaborar políticas públicas para um país requer um amplo trabalho de coleta de dados. Para a saúde bucal não é diferente. A cada dez anos, o governo brasileiro faz um levantamento nacional para identificar os principais problemas dentários, como cáries, má oclusão, doenças periodontais, entre tantos outros.

Este ano, em sua quinta edição, a pesquisa SB Brasil 2020 vai examinar 30 mil pessoas para levantar informações que qualifiquem o planejamento de políticas e programas de promoção, prevenção e assistência em saúde bucal.

O levantamento será feito em todas capitais do país, no Distrito Federal e em cinco municípios do interior em todas regiões do Brasil. Esse tipo de pesquisa epidemiológica é feito a cada 10 anos e a execução da edição de 2020 será feita pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Segundo o Ministério da Saúde, os quatro levantamentos nacionais anteriores, feitos em 1986, 1996, 2003 e 2010, contribuíram para a construção da série histórica e da base de dados do perfil epidemiológico de saúde bucal da população brasileira.

Consulta pública

Para elaborar a metodologia a ser usada na pesquisa, o Ministério da Saúde abriu consulta pública pedindo sugestões de como essa coleta de dados será feita. O prazo para o envio das contribuições pela internet termina hoje (17).

