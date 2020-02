Anvisa descarta coronavírus em navio chinês atracado em Santos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizou inspeção no navio Kota Pemimpin na tarde de hoje (19). De acordo com órgão, nenhum dos 25 tripulantes apresenta sintomas de coronavírus (Covid-19). O navio receberá o Certificado de Livre Prática para operar no porto.

A inspeção realizada pela Anvisa não detectou problemas de saúde relacionados ao coronavirus. Dos 25 tripulantes, dois estiveram adoentados durante a viagem da China para o Brasil. Um deles apresentou febre inespecífica e o outro um quadro de amidalite. Foi descartada qualquer ligação com a doença Covid-19. A Anvisa destaca ainda que, atualmente, não há tripulante doente a bordo, estando todos os passageiros sem sintomas de doenças.

O relatório da Anvisa é preliminar. As demais condições sanitárias do navio permanecem sendo vistoriadas pelos fiscais da agência.

* Com informações da Anvisa