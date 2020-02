Coronavírus: Anvisa tranquiliza população de Anápolis

O diretor presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, falou com exclusividade à Empresa Brasil de Comunicação (EBC) sobre os cuidados sanitários que estão sendo tomados para evitar que o coronavírus se espalhe em Anápolis (GO).

“O lugar aqui [Anápolis] hoje é extremamente seguro, e esse vírus se aqui chegasse, não chegou porque os testes são todos negativos até o momento, não sairia daqui para lugar nenhum. Então Anápolis é um lugar muito seguro nesse aspecto”, afirmou Torres.

O diretor da Anvisa é um dos profissionais que participam da Operação Regresso, responsável pela repatriação de brasileiros que estavam em Wuhan, epicentro do coronavírus na China. Ele cumpre quarentena, que entra hoje(15) no sexto dia, junto com os repatriados em Anápolis, cidade a 60 quilômetros de Goiânia.

Torres explica que a agência é responsável pelo controle sanitário de portos, aeroportos e fronteiras do Brasil. “A Anvisa atuou também através de decreto presidencial que incluiu seis ministérios e a Anvisa no gerenciamento da situação nacional quanto ao coronavírus e também através do Ministério da Defesa no planejamento da repatriação e da quarentena”.

Segundo Torres, A Anvisa é responsável pela regulação de 22,8% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.