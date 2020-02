Portela abre campanha de doação de sangue no carnaval para o Hemorio

O Instituto de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcante (Hemorio), vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES), iniciou hoje (7) a campanha "Meu Sangue é Carnaval", cujo objetivo é incentivar doações de sangue durante os festejos de Momo.

Participam da ação grandes escolas de samba do Rio de Janeiro, que trazem ao Hemorio ritmistas, passistas e casais de mestre-sala e porta-bandeira. A primeira escola a se apresentar no salão de doação do instituto foi a Portela, que veio com sua rainha da bateria, Bianca Monteiro. Em seguida, estão agendadas Salgueiro, no dia 12; Mangueira, no dia 13; e Beija-Flor, no dia 14. As apresentações vão acontecer semanalmente, até o final deste mês.

Conscientização

A campanha busca conscientizar a população sobre a importância da doação durante o carnaval. Segundo o Ministério da Saúde, é nesse período que costuma ocorrer redução de até 30% nos estoques disponíveis para transfusões. Além disso, em razão do maior número de acidentes na cidade no período carnavalesco, aumenta a demanda por bolsas de sangue.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que para manter os estoques regulares é preciso que 1,5% a 3% da população doem regularmente. O Brasil tem hoje 1,8% de doadores, o que equivale a 18 doadores por grupo de mil habitantes. Em todo país, são coletadas anualmente uma média de 3,5 milhões de bolsas de sangue.

