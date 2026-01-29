logo ebc
Polícia prende suspeitos de fraudar empréstimos via Gov.br

Quadrilha invadia conta de servidores públicos com margem consignável
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/01/2026 - 15:59
Brasília
A Polícia Civil do Distrito Federal faz operação - Foto Sinpol/DF
© Sinpol/DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou nesta quinta-feira (29) a operação Duplo Fator, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas, por meio da invasão de contas de servidores públicos na plataforma Gov.br.

A partir do acesso a essa plataforma, os criminosos solicitavam empréstimos em nome de servidores. Em apenas duas instituições bancárias, o prejuízo chegou a R$ 360 mil (R$ 244,1 mil pelo Banco Sicredi; e R$ 120 mil pelo Banco do Brasil).

Os criminosos selecionavam servidores públicos com margem consignável elevada, alto score de crédito e ausência de dívidas.

Segundo a PCDF, “a organização promovia a supressão da autenticação de dois fatores (2FA) da plataforma Sougov.br, violando a segurança de contas de servidores públicos para elevar o nível de acesso dessas contas às categorias prata ou ouro e, assim, contratar empréstimos fraudulentos”.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ao todo, foram cumpridos 14 mandados judiciais em endereços utilizados pela quadrilha, nas regiões administrativas de Samambaia, Areal, Ceilândia e Riacho Fundo, no Distrito Federal; Aragarças, em Goiás; e Barra do Garças, Mato Grosso.

Se condenados, os suspeitos responderão pelos crimes de organização criminosa e estelionato eletrônico.

 

Edição:
Aline Leal
PCDF GOV.BR Fraude no Gov.br Operação Duplo Fator
