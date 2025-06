Crianças debatem mudanças climáticas em Goiás

Se o futuro é das crianças, no interior de Goiás ele já começou. Pelo segundo ano consecutivo, o Fórum Infantil do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) mobiliza centenas de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental na histórica Cidade de Goiás, a 140 quilômetros de Goiânia.

As atividades, que ocorrem ao longo de meses até culminar no festival, envolvem oficinas lúdicas, ações ecológicas e formulação de propostas. Uma dessas iniciativas resultou na elaboração de uma carta das crianças direcionada às autoridades do município e do estado.

Com diversas reivindicações, a carta está encapsulada no Cine Teatro São Joaquim e será reaberta daqui a 25 anos para que se observe o que avançou desde então.

"É um tempo de escuta. As autoridades param para escutar as crianças e é o momento delas de fala. Tem sido maravilhosa essa experiência. Me surpreendeu bastante o nível do debate das crianças ao falar do clima, desmatamento, queimada e pedidos de fiscalização", diz a coordenadora do fórum, professora Ângela Oliveira, durante o desfile em defesa do clima e do cerrado, na manhã dessa quinta-feira (12). A marcha percorreu as principais ruas do centro histórico da antiga capital goiana, reunindo cerca de 270 crianças da faixa dos 10 anos de idade.

>> Siga o perfil da Agência Brasil no Facebook

Valores sustentáveis

A partir do Fórum Infantil, que passou a ser parte da programação oficial do Fica, foi instituído o Comitê Esperançar, que tem atuado na promoção de medidas concretas para comprometer a cidade com valores sustentáveis.

Uma dessas medidas é o Projeto de Lei nº 13/2025, proposto por alunos do Fórum Infantil na edição do Fica em 2024, e que restringe a distribuição gratuita de sacolas plásticas no comércio local e propõe ações educativas sobre os impactos ambientais causados por esses materiais.

"Há toda uma simbologia nessa ação porque é muito mais fácil trabalhar pelo futuro com as crianças, pois elas já vão crescendo com essa conscientização ambiental, de pertencimento a um lugar comum que precisa ser cuidado, que é nosso planeta", explica o prefeito Aderson Liberato Gouveia.

No mês passado, faltando poucas semanas para o Fica 2025, o projeto de lei foi debatido em audiência pública na Câmara Municipal da Cidade de Goiás. Na ocasião, representantes da sociedade civil, comerciantes e estudantes participaram ativamente do debate. Embora tenham demonstrado preocupação com os impactos logísticos da proposta, os setores empresariais reconheceram a importância de medidas sustentáveis e da educação ambiental como caminho para mudanças duradouras.

"Eu aprendi que as sacolinhas plásticas, que muitos usamos nos supermercados, demoram 400 a mil anos para se decompor no meio ambiente", destaca João Gabriel Costa Dias da Luz, de 10 anos, estudante do 5º ano em uma escola da cidade que fica no bairro São José.

Integrante do Fórum Infantil, João Gabriel tem clareza sobre o papel das crianças nesse cenário de transformação do planeta. "As crianças são o futuro do mundo. E as crianças, sabendo demais e mais, elas vão ficar por dentro, sabendo como cuidar do nosso mundo e não deixando ele ser destruído. Cuidar do cerrado é cuidar de nós mesmos", sinaliza João Gabriel.

Legados duradouros

Além do debate para restringir o uso de sacolinhas plásticas, agora em 2025 as crianças estão focadas em propostas para preservação da fauna e da flora locais. Um dos desafios, por exemplo, é a concluir a despoluição completa do icônico rio Vermelho, o mesmo que protagoniza versos de Cora Coralina e atravessa toda a área urbana da cidade. Segundo o prefeito, a mobilização comunitária em torno do meio ambiente tem ajudado a dar corpo para esse tipo de reivindicação e, até 2027, a prefeitura promete, em parceria com o governo do estado, encerrar todos os pontos de despejo de esgoto sobre o rio.

Para Pedro Novaes, diretor de programação do Fica, o Fórum Infantil reflete uma preocupação do festival que vai além do evento em si.

"A cidade não pode ser só um palco para o festival e eu acho que o próprio festival, ao longo dos anos, soube ouvir isso, amadurecer esse olhar e essa relação com a cidade. Agora, tenta-se fazer o festival no diálogo mais amplo e profundo possível com a cidade, com impactos duradouros, como é o caso do Fórum Infantil de Mudanças Climáticas", analisa.

Até o próximo domingo (15), a Cidade de Goiás volta a ser palco do Fica, que é considerado o maior evento audiovisual com temática ambiental da América Latina.

Mostras competitivas de cinema

O festival reúne mostras competitivas de cinema, oficinas, atrações culturais, atividades ambientais, sessões para o público infantil e shows musicais, além de fóruns e debates com grandes nomes do cinema nacional e internacional.

Entre as personalidades presentes estão o ambientalista, escritor e líder indígena Ailton Krenak e os cineastas João Moreira Salles e Vincent Carelli.

Ao todo, 30 filmes de curta e média metragens e 12 obras de longa-metragem estão disputando as premiações. Uma das novidades desta edição é a criação do Fórum Indígena e de Povos Tradicionais.

Entre as atrações musicais, o Fica 2025 terá shows dos cantores Zeca Baleiro, Mart'Nália e da banda Os Paralamas do Sucesso. Toda a programação é gratuita.

*A equipe de reportagem da Agência Brasil viajou a convite da organização do 26º Fica.