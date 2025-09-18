logo ebc
CNU: aprovados têm até 3ª para manifestar interesse em lista de espera

Procedimento é obrigatório para aprovados em lista de espera
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 18/09/2025 - 11:36
Brasília
Destaque Concurso Unificado. Foto: Arte/EBC
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) prorrogou até as 23h59 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (23) o prazo para que os aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) manifestem interesse em permanecer na lista de espera dos cargos. O prazo terminaria nesta quinta-feira (18).

A etapa deve ser feita pelos candidatos pelo aplicativo gov.br ou no site SouGov.Br.

O acesso deve ser feito com login único da conta de serviços digitais do governo federal, o portal Gov.br, nos níveis de segurança prata ou ouro.

O novo prazo está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

A manifestação de interesse pelas vagas do CNU 2024 é obrigatória para todos os candidatos em lista de espera que desejam permanecer habilitados no banco de aprovados. Somente quem confirmar a vontade de continuar na lista poderá ser convocado futuramente para nomeação e posse, conforme a abertura de vagas e sua classificação.

Quem não registrar a manifestação dentro do prazo será eliminado de todas as listas de espera.

O MGI avisa que até o dia 23 o candidato pode mudar a escolha quantas vezes desejar.

Para esclarecer dúvidas, o Ministério da Gestão fez uma transmissão sobre essa etapa no canal oficial do MGI no YouTube.   

Resultado

Com base nas manifestações de interesse dos candidatos, as novas listas de espera por vagas do CNU 1 serão divulgadas pelo Ministério da Gestão até 10 de outubro.

Todos os candidatos aprovados em lista de espera serão informados por e-mail cadastrado no ato de inscrição do concurso de 2024 e, também, receberão aviso por meio da caixa postal individual da plataforma Gov.Br.

Edição:
Fernando Fraga
CNU concurso unificado lista de espera
