logo ebc
logo Agência Brasil
Concursos

CNU 2025: gabarito preliminar das provas objetivas já está disponível

Prazo de 48 horas para recurso contra questões e gabaritos começa hoje
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/10/2025 - 10:46
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O gabarito preliminar das provas objetivas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), aplicado neste domingo (5), foi disponibilizado às 10h desta segunda-feira (6).

Os candidatos poderão conferir os gabaritos preliminares no site oficial da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela organização do certame, na Página de Acompanhamento. O participante deve fazer o login com a conta do portal Gov.br .

Por medida de segurança, os diversos cadernos de provas dos nove blocos temáticos também estão sendo publicados hoje, conforme informado pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em entrevista à imprensa, na noite desse domingo (5).

Os candidatos terão até quarta-feira (8) para entrar com eventuais recursos contra as questões ou gabaritos, na Página de Acompanhamento do certame.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

CNU 2025 no Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou, na noite de ontem, que o percentual de abstenção da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) ficou em 42,8%. 

No total, 761.545 se inscreveram, o que significa que mais de 435 mil candidatos compareceram à prova objetiva do certame. Na primeira edição do CNU, em 2024, o índice de abstenção foi de 54%. A ministra classificou a primeira fase do cocncurso como tranquila.

Próximos passos

O cronograma oficial do certame prevê também a divulgação das notas finais das provas objetivas e a convocação para a segunda fase do CNU 2025 no dia 12 de novembro. Mesma data das convocações para a avaliação de títulos e para os procedimentos de verificação da condição declarada no ato de inscrição (cotas raciais) e de caracterização da deficiência (PCD).

Somente para os candidatos convocados, a prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro.  Conforme o calendário, o resultado preliminar da discursiva sairá em 23 de janeiro. A partir dessa data, serão feitas três chamadas de confirmação de interesse.

Caso algum candidato chamado na primeira lista desista do concurso, ele pode abrir espaço para novos convocados. A lista após a terceira confirmação de interesse será divulgada em 16 de março, quando terá início as convocações dos aprovados para nomeação a cargos públicos e, quando for o caso, para realização do curso de formação.

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais. Do total de vagas ofertadas, há 3.144 para o nível superior e 508 para o nível intermediário.

Estão previstas 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para preenchimento no curto prazo após a homologação dos resultados​, informou o ministério.

Relacionadas
Rio de Janeiro - 05/10/2025 - Painel de monitoramento com representante de todos os estados e DF. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil.
Ministra diz que medidas de segurança no CNU 2 foram eficazes
Brasília - 05/10/2025 -A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante visita ao campus da Asa Norte do Centro Universitário de Brasília (CEUB), onde 7.068 pessoas estão inscritas para realizar a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Segunda edição do CNU atrai servidores em busca de cargos melhores
Brasília - 05/10/2025 -A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante visita ao campus da Asa Norte do Centro Universitário de Brasília (CEUB), onde 7.068 pessoas estão inscritas para realizar a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
Edição:
Aécio Amado
CNU 2025 CNU 2 gabarito Esther Dweck concurso unificado Concurso público
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 05/10/2025 – Candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Concursos CNU 2025: gabarito preliminar das provas objetivas já está disponível
seg, 06/10/2025 - 10:46
Explosions are seen in the night sky as Ukrainian servicemen fire towards drones during a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine July 7, 2025. REUTERS/Gleb Garanich
Internacional Rússia denuncia ataque de Kiev em grande escala
seg, 06/10/2025 - 10:13
economia ilustração 3
Economia Mercado financeiro reduz previsão de inflação para 4,8%
seg, 06/10/2025 - 10:06
Primeiro dia da campanha estadual do Dia D de Vacinação Contra o Sarampo no Rio de Janeiro, caminhão itinerante da Secretaria Estadual de Saúde Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo
Saúde Campanha Nacional de Multivacinação começa hoje em todo o país
seg, 06/10/2025 - 09:58
Palestinos deslocados fogem devido a operação militar israelense no centro da Faixa de Gaza 1º/10/2025 REUTERS/Mahmoud Issa
Internacional Negociações para cessar-fogo em Gaza começam no Egito
seg, 06/10/2025 - 08:59
Sebastien Lecornu, então ministro da Defesa francês 03/09/2025 REUTERS/Gonzalo Fuentes
Internacional Premiê francês renuncia horas depois de ser nomeado
seg, 06/10/2025 - 08:12
Ver mais seta para baixo