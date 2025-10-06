logo ebc
Ministra diz que medidas de segurança no CNU 2 foram eficazes

Provas objetivas foram aplicadas neste domingo em todo país
Daniella Almeida – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/10/2025 - 21:06
Brasília
Rio de Janeiro - 05/10/2025 - Painel de monitoramento com representante de todos os estados e DF. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil.
© Valter Campanato/Agência Brasil.

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, explicou, na noite deste domingo (5), após a aplicação das provas objetivas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2025) que a segurança e a lisura foram significativamente aprimoradas e que as ações para combater fraudes foram eficazes e pontuais.

Segundo a ministra, o sucesso da operação de segurança neste concurso unificado é um resultado direto das ações implementadas desde a primeira edição, em 2024. Isso permitiu que o governo federal compartilhasse informações com a Polícia Federal e outras forças de segurança.

Ela ainda enfatizou que os casos de fraude ou envolvimento de quadrilhas identificados foram pontuais e não indicam um problema generalizado no concurso.

Na última quinta-feira (2), uma operação da Polícia Federal desmantelou uma quadrilha que fraudava o CNU.

“A operação ter ocorrido nesta semana foi muito importante porque essa quadrilha foi desbaratada antes da realização da prova, o que ajuda que ela não tenha atuado hoje e que, também, coíba outros, porque, se fizerem, vão ser punidos."

Medidas de segurança

A ministra destacou as seguintes medidas de segurança que tornaram esta edição do CNU 2025 mais segura que a edição passada:

  • detector de metal: foi usado em todas as portas das salas de prova, não apenas nos banheiros, para impedir a entrada de dispositivos eletrônicos;
  • detector de ponto eletrônico: estava disponível para as forças de segurança em todas as cidades, para ser usado em casos de suspeita;
  • provas identificadas com código de barras: cada prova era única e totalmente diferenciada por candidato através de um código de barras. Isso significa que, se um gabarito vazasse, seria possível rastrear a origem da prova vazada até o candidato específico;
  • sigilo do gabarito: não há identificação imediata na prova que permita saber qual é o gabarito. Neste último caso, somente às 10 horas da manhã desta segunda-feira (6), os candidatos vão conhecer os gabaritos oficiais de seus respectivos cadernos de provas.

Próximos passos

De acordo com o edital do CNU, a prévia dos gabaritos das provas objetivas será divulgada nesta na segunda-feira (6). O caderno de provas também será divulgado amanhã.

Os candidatos terão os dias 7 e 8 de outubro para entrar com eventuais recursos contra questões ou gabaritos.

O cronograma oficial do certame prevê a divulgação das notas finais das provas objetivas e a convocação para a segunda fase do CNU 2025 no dia 12 de novembro.

Nesta mesma data, haverá a convocação para avaliação de títulos e para os procedimentos de verificação da condição declarada no ato de inscrição (cotas raciais) e de caracterização da deficiência (PCD).

A prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro. Conforme o calendário, o resultado preliminar da discursiva sairá em 23 de janeiro.

O cronograma do concurso se encerra em 16 de março de 2026, com o início das convocações dos aprovados para nomeação e, quando for o caso, para realizar o curso de formação.

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado ofereceu 3.652 vagas em 32 órgãos federais.

Do total de vagas ofertadas, há 3.144 para o nível superior e 508 para o nível intermediário.

Serão 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para preenchimento no curto prazo após a homologação dos resultados​, prevê o MGI.

