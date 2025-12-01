logo ebc
Locais de prova discursiva do CNU 2025 serão conhecidos nesta segunda

Acesso ao cartão de confirmação estará liberado a partir das 16h
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/12/2025 - 10:50
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 18/08/2024 - Candidatos chegam para as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU)na UERJ, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Os candidatos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2025) aprovados na primeira etapa do certame e classificados para a segunda fase poderão conferir os locais das provas discursivas a partir das 16h (horário de Brasília) desta segunda-feira (1º).

A prova discursiva do certame será realizada em 7 de dezembro em 228 cidades de todas as unidades da Federação, como ocorreu na primeira etapa, em 5 de outubro.

Cartões de confirmação

Os locais de provas serão informados no Cartão de Confirmação de Inscrição de cada um dos 42.499 candidatos habilitados na primeira fase e classificados para a segunda etapa.

O documento poderá ser acessado na página virtual do concurso unificado, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a banca examinadora do processo seletivo. Basta digitar o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha única da plataforma de serviços digitais do governo federal, o Gov.br.

A lista  dos convocados foi divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) em 12 de novembro e pode ser conferida no site da FGV.

Além dos locais das provas discursivas, o cartão de inscrição informa dados como o número de inscrição, a data, a hora e o número de sala de aplicação da prova.  O documento ainda pode registrar se a pessoa inscrita tem direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se solicitado pelo candidato, no momento da inscrição.

Apesar de não ser obrigatório, o Ministério da Gestão e a FGV recomendam levar o cartão impresso no dia da realização da prova para facilitar a localização.

Horários 

De acordo com o edital, no dia da prova os portões de todos os locais de aplicação serão fechados, pontualmente, às 12h30, portanto, 30 minutos antes do início das provas discursivas, observado o horário de Brasília.

Para cargos de nível superior, a prova discursiva terá duração de três horas e será realizada das 13h às 16h.

Já os candidatos a cargos de nível intermediário farão as provas em horário reduzido, de  duas horas: das 13h às 15h.

Prova discursiva

Para cargos de blocos temáticos de nível superior, a prova será formada por duas questões discursivas, valendo 45 pontos.  

Para nível intermediário, a avaliação será composta por uma redação dissertativa, com valor total de 30 pontos. 

Os textos deverão ter até 30 linhas e serão avaliados a partir de dois critérios:

  • conhecimentos específicos (50% da nota total para nível superior);
  • domínio da língua portuguesa (50% da nota para os cargos de nível superior e 100% para nível intermediário).

A prova deve ser escrita à mão, com caneta esferográfica azul ou preta, e somente o texto transcrito na folha definitiva será considerado para correção.

CNU 2025

O chamado Enem dos Concursos oferece 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos do governo federal. Do total, 3.144 são para cargos de nível superior e as demais (508) são de nível intermediário.

Este concurso público também tem o objetivo de formar um banco de candidatos aprovados em lista de espera para cargos de níveis superior e intermediário.

O MGI informa que 2.480 vagas são de preenchimento imediato e as outras 1.172 vagas para provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados​.

Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos. O MGI repetiu o modelo adotado na primeira edição do CNU, o de inscrição do candidato para diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com definição de lista de preferência​ pelo próprio candidato.

O CNU 2025 registrou 761.528 inscrições confirmadas, inscritos de todos os estados brasileiros, de 4.951 municípios.

CNU 2025 CPNU provas discursivas Locais de Provas MGI Concurso Público
