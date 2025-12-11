logo ebc
logo Agência Brasil
Concursos

Ministério da Gestão nomeia 677 aprovados no Concurso Unificado

Cargos estão distribuídos em seis ministérios
Agência Brasil
Publicado em 11/12/2025 - 15:47
Brasília
Esplanada dos Ministérios
© JOSE CRUZ

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou nesta quarta-feira (10) portarias nomeando 677 aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1). 

As nomeações são para os cargos de analista técnico administrativo, administrador, arquiteto, arquivista, bibliotecário, contador, economista, engenheiro, estatístico, médico, psicólogo, técnico em assuntos educacionais e técnico em comunicação social.

Os aprovados no CPNU 1 atuarão nos ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; da Cultura; da Justiça e Segurança Pública; do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços; do Planejamento e Orçamento; e dos Povos Indígenas.

Posse digital

Em nota, o MGI esclarece que os nomeados devem encaminhar a documentação obrigatória para a posse pelo Portal do Servidor, utilizando a plataforma digital Sou.gov. As orientações estão no Manual do Ingressante.  

Os nomeados devem entregar também os exames solicitados nas portarias. 

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com o ministério por meio do endereço eletrônico cape.dgp@gestao.gov.br.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 18/08/2024 - Candidatos chegam para as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU)na UERJ, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Cadernos das provas discursivas do CNU 2025 já estão disponíveis
Brasília (DF), 03/11/2023, Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida - Catedral de Brasília e a Esplanada dos ministérios. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
CNU 1: Governo convoca 3,9 mil aprovados para vagas em órgãos federais
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
CNU: governo autoriza nomeação de mais 303 aprovados para vagas extras
Edição:
Fernando Fraga
CPNU Enem dos Concursos Concurso Público Nomeações Ministérios
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) 10/12/2025 - Aeroporto de Congonhas lotado devido a cancelamento de voos. Foto Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Ventos fortes afetam pelo menos 110 voos em Congonhas nesta quinta
qui, 11/12/2025 - 16:13
Eslovênia, 22/06/2025 - Mesatenista Hugo Calderano conquista o bi em torneio do WTT Star Contender (Tênis de Mesa). Foto: WTT/Divulgação
Esportes Calderano é eliminado por Lebrun na estreia de simples do WTT Finals
qui, 11/12/2025 - 16:00
São Paulo (SP), 10/12/2025 - Queda de árvores sobre carros na rua Paula Ney, na Vila Mariana. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Comércio perde mais de R$ 50 milhões com falta de energia em São Paulo
qui, 11/12/2025 - 15:58
Esplanada dos Ministérios
Concursos Ministério da Gestão nomeia 677 aprovados no Concurso Unificado
qui, 11/12/2025 - 15:47
São Paulo (SP) - 11/11/2025 - Leilão de Otimização de BR-101/RJ Fluminense , na B3 em São Paulo. Grupo Arteris vencedor do leilão, comemora na batida do martelo. Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
Economia Motiva faz melhor oferta e vence leilão da Fernão Dias
qui, 11/12/2025 - 15:37
Brasília (DF), 10/12/2025 – Ato em defesa dos jornalistas e pela PEC do diploma. Foto: Pedro Rafael/Agência Brasil
Política Entidades condenam, em audiência no Senado, cerceamento a jornalistas
qui, 11/12/2025 - 15:03
Ver mais seta para baixo