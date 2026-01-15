logo ebc
CNU2: resultado preliminar das vagas reservadas já pode ser consultado

Candidato tem até o dia 19 de janeiro para apresentar o recurso
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/01/2026 - 11:32
Brasília
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
© Joel Rodrigues/Agência Brasília

Os resultados preliminares para vagas reservadas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU2) já estão disponíveis para consulta online. A partir desta sexta-feira (16), os candidatos poderão apresentar recursos para revisão da análise de caracterização da deficiência ou da avaliação das autodeclarações de pessoas negras, indígenas e quilombolas.

Para consultar o resultado, é necessário acessar a área do candidato, com Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha cadastrados no portal único de serviços digitais do governo federal, o gov.br. Caso discorde do resultado, o candidato tem até o dia 19 de janeiro para apresentar recurso acessando o menu "interposição de recursos", na área do candidato.

De acordo com nota divulgada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), 15.903 candidatos participaram dessa etapa, podendo concorrer simultaneamente em diferentes modalidades de cotas. Desse total, 14.659 se declararam negras, 634 indígenas e 616 quilombolas.

Participaram do Procedimento de Caracterização da Deficiência 4.201 candidatos, por meio de atendimento virtual realizado por uma equipe interdisciplinar composta por três profissionais, inclusive um médico.

Próximas etapas

A divulgação da nota preliminar da prova discursiva e a disponibilização do espelho de correção estão previstas para 23 de janeiro, com prazo para apresentação de recurso entre os dias 26 e 27 do mesmo mês.

O resultado definitivo dos recursos para revisão das notas da avaliação de título, da prova discursiva e da verificação documental e caracterização da deficiência deve ser divulgado no dia 18 de fevereiro. A classificação final está prevista para o dia 20 de fevereiro, quando será realizada também a convocação para manifestação de interesse das vagas de preenchimento imediato.

De acordo com o MGI, 2.480 candidatos serão chamados para ocupar as vagas imediatamente após a homologação do resultado final e 1.172 vagas serão preenchidas em curto prazo​.

Nesta edição, o CNU2 deverá preencher 3.144 vagas para nível superior e 508 para nível intermediário, em 32 órgãos do governo federal.

Edição:
Aécio Amado
CNU 2 Concurso único MGI
