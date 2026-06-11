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Concursos

Governo autoriza mais 85 nomeações de aprovados em concursos

Portarias foram publicadas no Diário Oficial da União
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/06/2026 - 17:55
Brasília
06/06/2023 - Brasília (DF) - Cenas da Cidade de Brasília. Esplanada dos Ministérios . Foto Antônio Cruz/Agência Brasil
© Antônio Cruz/Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorizou a nomeação de 85 aprovados em concursos públicos para o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e a Agência Nacional de Mineração (ANM). 

As três portarias com as autorizações foram publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira (10) e quinta-feira (11).

Distribuição dos cargos

Entre as 85 nomeações, a portaria MGI nº 4.757/2026 autoriza a nomeação de sete aprovados para o cargo de analista de planejamento e orçamento (APO), de nível superior, no âmbito do Ministério do Planejamento e Orçamento.

Já a portaria MGI nº 4.771/2026  autoriza o preenchimento adicional de 23 vagas para a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), distribuídas entre os cargos de analista em ciência e tecnologia, pesquisador, técnico e tecnologista.

Por fim, a portaria MGI nº 4.774/2026 autoriza a Agência Nacional de Mineração (ANM) a nomear 55 pessoas aprovadas no concurso, sendo 45 para o cargo de especialista em recursos minerais e dez para analista administrativo.

Condições

O preenchimento dos cargos está condicionado à existência de vagas no respectivo órgão federal, na data da nomeação dos candidatos.

O órgão também precisa provar que tem orçamento para pagamento do salário dos futuros servidores públicos.

Edição:
Carolina Pimentel
Concurso Público Nomeações
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