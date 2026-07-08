logo ebc
logo Agência Brasil
Concursos

CNU 1: portarias autorizam nomeações de aprovados para 159 vagas

Preenchimento depende de vagas existentes e de orçamento
Agência Brasil
Publicado em 08/07/2026 - 13:00
Brasília
Candidatos ao concurso para Polícia Militar do Rio de Janeiro pedem na Assembléia Legislativa anulação de questões que estariam em desacordo com o edital e o cancelamento das provas (Fernando FrazãoAgência Brasil)
© 2.2 W

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou nesta quarta-feira (8), no Diário Oficial da União, duas portarias que autorizam a nomeação de candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) para preenchimento de cargos da própria pasta. O certame foi realizado em agosto de 2024.

A Portaria MGI nº 5.566/2026 autoriza a nomeação de 118 aprovados para o cargo de analista em tecnologia da informação, de nível superior. E a de número 5.567/2026 a nomeação de 41 aprovados no cargo de analista técnico de políticas sociais, também de nível superior.

De acordo com o Ministério da Gestão, o preenchimento dos cargos depende da existência de vagas na data da nomeação e de orçamento para custear as novas despesas, obedecendo a Lei Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

CNU 1

O Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2024 ofereceu, inicialmente, 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos do governo federal. As oportunidades foram para nível médio e superior de escolaridade.

O processo seletivo foi estruturado em oito blocos temáticos, sendo sete de nível superior e somente um deles de nível intermediário. As provas foram aplicadas em dois turnos em 228 municípios de todas as unidades da Federação, em 18 de agosto de 2024.

Ao todo, mais de 2,14 milhões de pessoas se inscreveram no certame, porém houve abstenção de 54,12% e teve o registro de 970 mil candidatos que, efetivamente, fizeram as provas do chamado Enem dos concursos.

Relacionadas
Candidatos ao concurso para Polícia Militar do Rio de Janeiro pedem na Assembléia Legislativa anulação de questões que estariam em desacordo com o edital e o cancelamento das provas (Fernando FrazãoAgência Brasil)
CNU2: publicada classificação final de aprovados em vagas imediatas
Edifício-Sede do Banco Central em Brasília
Banco Central e Receita Federal são autorizados a realizar concursos
Edição:
Aécio Amado
CNU1/2024 nomeações MGI concurso unificado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Membro da comissão técnica do Egito recebe cartão vermelho do árbitro François Letexier durante partida contra a Argentina pela Copa do Mundo de 2026 7 de julho de 2026 REUTERS/Paul Childs
Esportes Federação egípcia critica VAR após derrota dramática para Argentina
qua, 08/07/2026 - 13:33
Candidatos ao concurso para Polícia Militar do Rio de Janeiro pedem na Assembléia Legislativa anulação de questões que estariam em desacordo com o edital e o cancelamento das provas (Fernando FrazãoAgência Brasil)
Concursos CNU 1: portarias autorizam nomeações de aprovados para 159 vagas
qua, 08/07/2026 - 13:00
PF e Marinha apreendem drogas em embarcação na costa do Suriname. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Internacional PF e Marinha apreendem drogas em embarcação na costa do Suriname
qua, 08/07/2026 - 12:01
Moeda Nacional, Real, Dinheiro, notas de real,Cédulas do real
Economia Poupança: saques superam depósitos em R$ 39,3 bilhões no semestre
qua, 08/07/2026 - 11:27
Sessão plenária do STF. Ministro Alexandre de Moraes. Foto: Victor Piemonte/STF
Justiça Por ordem de Moraes, PF faz busca por armas na casa de Bolsonaro
qua, 08/07/2026 - 10:59
U.S. President Donald Trump makes a statement at the White House following reports that U.S. forces attacked Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi in northern Syria, in Washington, U.S., October 27, 2019. REUTERS/Jim Bourg
Internacional Trump ordena suspensão do comércio dos EUA com a Espanha
qua, 08/07/2026 - 10:37
Ver mais seta para baixo