CNU2: publicada classificação final de aprovados em vagas imediatas

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap) publicaram, nesta sexta-feira (3), o resultado definitivo da classificação final de candidatos aprovados em cargos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) que ainda dependiam da conclusão de etapas específicas do certame.

A homologação contempla a classificação final dos candidatos habilitados tanto às vagas imediatas e como da lista de espera de cargos submetidos à Fase 5, à Fase 6 e à segunda etapa do certame.

Os resultados são apresentados por órgão, cargo ou especialidade, número de inscrição, nome do candidato, notas correspondentes à etapa aplicada, nota final ponderada, classificação na ampla concorrência e nas modalidades de concorrência afirmativa, além da situação no cargo ou especialidade.

Próximos passos

A partir da classificação final das carreiras do CNU 2, os órgãos e entidades responsáveis podem realizar os procedimentos administrativos necessários ao preenchimento das vagas.

A relação completa dos candidatos aprovados poderá ser consultada página eletrônica do CNU2 na Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela execução do concurso.

Para ocorrer a posse no cargo público, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) destaca que devem ser observadas a ordem de classificação, a existência de vagas, respeito e à adequação orçamentária e financeira, ou seja, previsão de dinheiro no orçamento público para pagar esses novos salários a.

Entre os requisitos legais para a posse, o cidadão também deve comprovar que cumpre todas as exigências do cargo, entre elas: ter a idade mínima prevista no edital, apresentar o diploma exigido, estar em dia com as obrigações eleitorais/militares e passar na perícia médica oficial.

Fases do CNU concluídas

A homologação da classificação final do CNU, publicada no Edital Enap nº 207, dependia da conclusão das seguintes etapas oficiais:

fase 5 corresponde à investigação social e funcional, de caráter eliminatório. Entre os cargos submetidos à fase 5, está o de analista técnico de justiça e defesa, com qualquer área de formação.

corresponde à investigação social e funcional, de caráter eliminatório. Entre os cargos submetidos à fase 5, está o de analista técnico de justiça e defesa, com qualquer área de formação. fase 6: voltada exclusivamente para as carreiras específicas que, por força de lei ou exigência do cargo, demandam uma avaliação de habilidades orais e defesa de trajetória acadêmica/profissional (memorial);

voltada exclusivamente para as carreiras específicas que, por força de lei ou exigência do cargo, demandam uma avaliação de habilidades orais e defesa de trajetória acadêmica/profissional (memorial); segunda etapa: curso de formação profissional específica para algumas carreiras. A fase é eliminatória e classificatória. Estão aqui cargos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e da Agência Nacional do Cinema (Ancine), nos blocos temáticos 3, 4 e 6.

As listas abrangem cargos dos blocos temáticos:

seguridade social: saúde, assistência social e previdência social;

ciência, dados e tecnologia;

engenharia e arquitetura;

desenvolvimento socioeconômico; e

justiça e defesa.

CNU 2

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado ofertou 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais. Os cargos públicos foram agrupados em nove blocos temáticos. Os cargos de cada bloco puderam ser escolhidos conforme a ordem de preferência indicada no momento da inscrição do candidato.

Do total, 3.144 vagas foram destinadas a cargos de nível superior e 508 a cargos de nível intermediário.

Conforme previsto nos percentuais da lei, o concurso unificado fez reserva de vagas para pessoas negras, pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas.

O Ministério da Gestão ainda adotou o mecanismo de equiparação de gênero, com o objetivo de garantir que o número de mulheres aprovadas para a fase discursiva fosse proporcional ao de candidatos homens.

A inovação resultou na participação de mais de 24 mil mulheres (cerca de 57% dos convocados) nas provas.