logo ebc
logo Agência Brasil
Concursos

Dataprev abre inscrições de concurso para 212 vagas

Remunerações variam de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44
Agência Brasil
Publicado em 10/07/2026 - 18:27
Brasília
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio da Dataprev, e ao fundo o prédio da Controladoria Geral da União. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) está com concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva. As inscrições devem ser feitas até 6 de agosto na página da FGV Conhecimento. O valor da taxa de inscrição é R$ 110.

São oferecidas 212 vagas para Análise de Negócio de TI; Arquitetura, Engenharia e Sustentação Tecnológica; Desenvolvimento de Software; Inteligência da Informação; Segurança Cibernética e Proteção De Dados; Gestão de Serviços de TIC; Advocacia; Contabilidade; Comunicação Social; Gestão Econômico-Financeira; Administração e Governança; Engenharia; e Analista de processamento.

O edital prevê dois módulos de avaliação. No primeiro haverá questões de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Raciocínio Lógico Matemático, Atualidades e Inteligência Artificial, Legislação Acerca de Segurança da Informação e Proteção de Dados. No segundo módulo, as questões serão de conhecimento específico conforme a vaga pretendida pelo candidato.

A remuneração inicial é de R$ 10.685,44, com jornada de 40 horas semanais, para todos os perfis, exceto para Analista de Processamento com remuneração inicial de R$ 8.273,94 e jornada de 30 horas semanais.

As provas, elaboradas pela Fundação Getulio Vargas (FGV Conhecimento), serão realizadas em 11 de outubro, das 13h às 17h, segundo o horário oficial de Brasília. 

Os locais de aplicação variam conforme o tipo de vaga. Conforme o  edital, as provas serão aplicadas em Brasília, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Rio de Janeiro e São Paulo.

Relacionadas
Brasília (DF), 25/06/2026 – Alunos do ensino médio do CED 16, na Ceilândia, aproveitam o segundo semestre letivo para intensificar a preparação em sala de aula visando o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vestibulares, Programa de Avaliação Seriada (PAS/UnB) e outros processos seletivos de ingresso no ensino superior Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
PND 2026 tem último dia de inscrição nesta sexta-feira 
Administração, direito, pedagogia e medicina são os cursos mais procurados
Inscrições de gestores para formação em tempo integral vão até dia 16
Estudantes se concentram em local de prova do Enem 2022 na zona Sul de São Paulo
Inscrições para Prouni 2026 do 2º semestre estão abertas
Edição:
Fernando Fraga
Dataprev Concurso público
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio da Dataprev, e ao fundo o prédio da Controladoria Geral da União. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concursos Dataprev abre inscrições de concurso para 212 vagas
sex, 10/07/2026 - 18:27
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Spain v Belgium - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - July 10, 2026 Spain's Mikel Merino celebrates scoring their second goal as Belgium's Senne Lammens looks dejected IMAGN IMAGES via Reuters/Gary Vasquez
Esportes Espanha vai à semifinal e frustra sonho belga; Merino decide outra vez
sex, 10/07/2026 - 18:20
Rio de Janeiro (RJ) 06/03/2024 – Entregadores de aplicativo trabalham na região do Centro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Início de financiamentos do Move Brasil é adiado para 27 de julho
sex, 10/07/2026 - 17:23
10/07/2026 - Rio de Janeiro - Migrantes latinos no Rio homenageiam a cantora argentina Mercedes Sosa. Foto: Acervo Fundación Mercedes Sosa
Cultura Mercedes Sosa: evento no Rio celebra legado da "Voz da América Latina"
sex, 10/07/2026 - 17:20
Belém (PA), 10/07/2026 - Observatório Nacional de Enfrentamento ao Discurso de Ódio e ao Neonazismo no Brasil, etapa da missão institucional do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH). Foto: TJ PA/Divulgação
Direitos Humanos Observatório do CNDH prepara proposta contra discurso de ódio no país
sex, 10/07/2026 - 17:05
Pati Maldaner - vitória do Palmeiras sobre seleção do Paraguai no Ladies Cup 2026
Esportes Antes do Brasileirão Feminino, Palmeiras e Flamengo decidem Ladies Cup
sex, 10/07/2026 - 16:16
Ver mais seta para baixo