logo ebc
logo Agência Brasil
Concursos

CNU 1: prazo da lista de espera se encerra nesta sexta-feira

Procedimento obrigatório deve ser feito no aplicativo ou site Sou.Gov
Daniella Almeida - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/09/2026 - 13:03
Brasília
Brasília (DF), 02.05.2024 - Os candidatos do Distrito Federal que farão o Concurso Público Nacional Unificado (CNU) estão aproveitando os últimos dias para revisar o conteúdo. Cerca de 160 pessoas acompanharam o último aulão preparatório promovido pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB). Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília
© Joel Rodrigues/Agência Brasíli

Os candidatos que estão na lista de espera da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 1) devem, até às 23h59 desta sexta-feira (11), manifestar interesse em continuar concorrendo às vagas dos cargos para os quais estão habilitados.

O prazo foi prorrogado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) na sexta-feira (4).

O procedimento obrigatório é necessário para a permanência no Banco de Candidatos Aprovados em Lista de Espera e, dessa forma, continuar habilitado a uma eventual convocação para nomeação e posse, caso haja vagas disponíveis que alcancem a sua classificação.

O MGI esclarece que a manifestação do candidato não garante a nomeação, apenas sinaliza que a pessoa continuará na lista de espera do certame.

A ausência de resposta eliminará o candidato de todos os cargos do chamado Enem dos Concursos, inclusive para eventual contratação temporária, prevista nos editais de abertura do CPNU 1.

Como fazer

Para manifestar interesse, o candidato deve acessar o site do Ministério da Gestão para verificar se está aprovado em lista de espera para algum cargo.

Todos os candidatos que permanecem na lista de espera da primeira edição do concurso unificado estão convocados para essa etapa de manifestação de interesse.

O procedimento deve ser feito pelo aplicativo SouGov, disponível para smartphones, ou pelo site SouGov.br, mediante login da conta Gov.Br. A conta deve ter nível prata ou ouro de segurança.

Os acessos são exclusivos para servidores públicos federais do Poder Executivo Federal civil.

As manifestações do candidato deverão ser feitas separadamente para cada cargo em que está aprovado em lista de espera.

Confira aqui o passo a passo de como fazer a manifestação de interesse no CNU.  

Consultas

Durante o período, o candidato pode consultar os cargos para os quais está habilitado e alterar sua manifestação até o encerramento do prazo.

Também é possível consultar, no portal do MGI, a relação de integrantes da lista de espera e os cargos para os quais estão habilitados.

É a segunda vez que os candidatos que permanecem na lista de espera precisam manifestar interesse em continuar no concurso. A primeira sinalização foi em 2025.

Novas listas

Após o encerramento do período de manifestação, serão divulgadas novas listas de espera dos candidatos do primeiro CNU.

A previsão é de que a divulgação ocorra até 30 de setembro.

Relacionadas
Brasília - 05/10/2025 -A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante visita ao campus da Asa Norte do Centro Universitário de Brasília (CEUB), onde 7.068 pessoas estão inscritas para realizar a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
CNU 2 divulga nova classificação com vagas remanescentes e adicionais
22/06/2026 - Brasília - A floração dos ipês-roxos transforma a paisagem de Brasília em um espetáculo de cores que dura apenas algumas semanas, mas deixa marcas na memória durante todo o ano. Considerada uma das árvores mais simbólicas do Cerrado brasileiro, o ipê anuncia a chegada da estação seca justamente quando perde suas folhas e exibe flores em tons vibrantes que contrastam com o céu azul da Esplanada dos Ministérios. Em meio às linhas retas, ao concreto aparente e aos tons cinza característicos da arquitetura modernista idealizada por Oscar Niemeyer, os ipês surgem como protagonistas da paisagem urbana. A explosão de flores roxas quebra a monotonia das formas e colore avenidas, parques e áreas residenciais, criando uma das cenas mais marcantes da capital federal. Breve e intensa, a floração dos ipês lembra que alguns dos mais belos espetáculos da natureza são também os mais passageiros. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Governo nomeia 500 aprovados no CNU para carreiras transversais
Rio de Janeiro (RJ), 18/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Fachada da Transpetro. Foto: Transpetro/Divulgação
Transpetro abre concurso público com salário inicial de até R$ 15 mil
Edição:
Fernando Fraga
CNU 1 Lista de Espera Enem dos Concursos ministério da gestão MGI
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
10/07/2026 - Brasília - dinheiro, moeda, real, reais, cédula, cédulas, nota, notas, moeda brasileira, dinheiro brasileiro, inflação, inflação alta, deflação, economia, economia brasileira, mercado, mercado financeiro, finanças, finanças pessoais, orçamento, orçamento doméstico, renda, renda familiar, salário, salário mínimo, remuneração, vencimento, pagamento, poder de compra, custo de vida, custo dos alimentos, aumento de preços, alta dos preços, carestia, desvalorização, valorização, perda do poder de compra, crise econômica, recessão, crescimento econômico, consumo, consumidor, compras, supermercado, cesta básica, despesas, gastos, contas, contas a pagar, boletos, dívida, dívidas, endividamento, inadimplência, poupança, economia doméstica, investimento, investimentos, aplicações financeiras, juros, taxa de juros, taxa Selic, Banco Central, crédito, empréstimo, financiamento, cartão de crédito, débito, PIX, transferência bancária, banco, instituição financeira, orçamento familiar, planejamento financeiro, reserva de emergência, patrimônio, riqueza, patrimônio líquido, capital, capital financeiro, lucro, prejuízo, receita, despesa, balanço financeiro, impostos, tributos, tributação, imposto de renda, arrecadação, arrecadação fiscal, carga tributária, imposto, taxa, tarifas, câmbio, dólar, euro, cotação, câmbio flutuante, desvalorização cambial, valorização cambial, moeda estrangeira, inflação acumulada, índice de preços, IPCA, INPC, IGP-M, poder aquisitivo, renda per capita, desenvolvimento econômico, estabilidade econômica, política monetária, política fiscal, oferta, demanda, produtividade, consumo consciente, educação financeira, planejamento financeiro, equilíbrio financeiro, independência financeira, riqueza, prosperidade, orçamento público, gastos públicos, contas públicas, déficit, superávit, tesouro nacional, moeda forte, moeda fraca, liquidez, circulação de dinheiro, s
Economia Dinheiro esquecido nos bancos sobe para R$ 5,65 bilhões
ter, 08/09/2026 - 16:42
Brasília (DF), 22/02/2024, Fachada do Prédio da Polícia Federal em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça Diretores da PF apoiam Andrei Rodrigues e colocam cargos à disposição
ter, 08/09/2026 - 16:19
Brasília (DF), 11/02/2025 - Mulheres negras na ciência. Foto: krakenimages.com/Freepik
Educação Prêmio Mulheres e Ciência tem inscrições abertas até quinta-feira
ter, 08/09/2026 - 15:17
Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 anos, agredido em Copacabana depois de ser acusado injustamente de furtar uma bicicleta. Foto: Cláudio Rafael Landeiro Moreira/ Arquivo Pessoal
Geral Polícia indicia 13 em caso de morte de homem espancado em Copacabana
ter, 08/09/2026 - 14:34
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 70 milhões nesta terça-feira
ter, 08/09/2026 - 14:33
29/05/2023 - Brasília - Sessão da Segunda Turma do STF. 07/03/2023 Ministro André Mendonça preside a sessão da Segunda Turma do STF. Local: Sala de sessões da Segunda Turma. Foto: Carlos Moura/SCO/STF
Justiça Mendonça usou pedido do partido Novo para afastar diretor-geral da PF
ter, 08/09/2026 - 14:26
Ver mais seta para baixo