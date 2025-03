Estação de metrô em São Paulo recebe mostra de Clarice Lispector

A partir desta terça-feira (11) a Estação Luz, da Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo, apresenta exposição inédita da obra da escritora e jornalista Clarice Lispector. Paredes, catracas, pilastras e um vagão estarão adesivados com frases, manuscritos e imagens da produção literária de Clarice.

Um painel biográfico traça a trajetória da autora, intercalando fotos, trechos marcantes e curiosidades sobre sua vida. Na escadaria fixa da estação, os degraus foram adesivados com lombadas de suas principais obras, transformando o percurso em uma experiência literária. No espaço cenográfico instagramável montado no local, os passageiros poderão tirar fotos.

“A mostra conta com um painel interativo de fitinhas personalizadas, no qual os visitantes podem levar frases marcantes de Clarice como lembrança. Para os apaixonados pela literatura, há um espaço de leitura exclusivo com uma estante abastecida mensalmente com livros da autora, permitindo que os passageiros conheçam e explorem suas obras, além de servir como ponto de coleta para doações de obras da autora feitas pelos passageiros", informou o Instituto CCR, organizador da mostra.

Segundo o Grupo CCR - empresa que administra rodovias, a artista foi escolhida para a exposição em homenagem ao mês das mulheres. O projeto Centenários já lembrou nomes como Heitor Villa-Lobos, Tarsila do Amaral e Cândido Portinari.





A neta da autora, Mariana Valente, assina as colagens das peças expostas. O objetivo foi marcar identidade visual que expresse a percepção da obra da avó.

“Sua escrita abre fendas simbólicas, cortes subjetivos que nos fazem enxergar o que estava oculto, dentro do texto, dentro da vida, dentro de nós. Seu estilo, para mim. é de rasgo na linguagem. Ela desconstrói frases, desmonta significados, faz da palavra um corpo vivo, pulsante, orgânico. Sua literatura não segue um caminho linear, mas se fragmenta em fluxo contínuo", afirmou.

Segundo a presidente do Instituto CCR, Renata Ruggiero, o Projeto Centenários foi criado para transformar as estações em espaços vivos de cultura e conhecimento, conectando milhões de pessoas ao legado de grandes artistas brasileiros.

“Mais do que uma homenagem, queremos que essas exposições sejam pontos de encontro e troca, onde o público possa se inspirar e interagir com a arte e a literatura de forma acessível. O incentivo à leitura e à doação de livros é uma extensão desse compromisso, permitindo que mais pessoas tenham acesso a obras que marcam gerações e enriquecem nossa identidade cultural”, disse.



Veja galeria de fotos