Roda de samba estreia nova temporada na Rádio Nacional

Estreia neste domingo (16), ao meio-dia, uma nova temporada do programa radiofônico Roda de Samba. Pixinguinha será o tema do primeiro episódio, em que o jornalista Gilberto Costa entrevista o saxofonista Bruno Patrício, diretor musical da Orquestra Pizindim, a primeira orquestra de choro de Brasília.

O Roda de Samba é veiculado em rede nas oito emissoras da Rádio Nacional e posteriormente será distribuído na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). O programa é produzido em parceria entre a Agência Brasil e a Rádio Nacional.

Os próximos episódios trarão lançamentos de álbuns como o gravado pela dupla Augusto Martins e Cláudio Jorge com músicas inéditas de Luiz Carlos da Vila; e o novo trabalho do grupo Casuarina, Retrato.

Depois dessas edições, seguirá o episódio com o escritor Alberto Mussa, autor de Meu destino é ser onça – que, em 2024, inspirou o enredo da Acadêmicos do Grande Rio.

Na temporada anterior iniciada em 2019, o Roda de Samba conversou com compositores como Nei Lopes, Leci Brandão e Herminio Belo de Carvalho, e com as cantoras Teresa Cristina, Roberta Sá e Áurea Martins. Também foram ao ar as últimas entrevistas de Monarco, João Donato e do crítico musical Zuza Homem de Melo.

