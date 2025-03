Semana de Design em São Paulo destaca diálogo entre tradicional e novo

Consolidada um dos principais eventos em sua área, a DW! Semana de Design de São Paulo abre nesta segunda-feira (10) a 14ª edição, que irá até o próximo domingo (16). Estão previstas atividades diversas em áreas como arquitetura, arte, decoração, urbanismo, inclusão social e inovação.

O evento é organizado em torno de sete “distritos”, grupos de galerias ou locais de exposição espalhados pela cidade: Alameda Gabriel; Jardins; Ibirapuera, Moema e Zona Sul; Pinheiros; Vila Madalena e Zona Oeste; Centro e Paulista e o novo circuito Santa Cecília, Barra Funda e Higienópolis. Nesses territórios, ocorrerão 300 atividades, a grande maioria gratuitas, com a presença de 115 expositores e mais de mil marcas, de profissionais renomados a decoradores iniciantes. Na última edição, 100 mil pessoas visitaram os espaços expositivos.

A edição deste ano, cujo tema é Mãos e Máquinas, destaca a importância do diálogo entre o tradicional, através de espaços arquitetônicos, como a Casa Museu Mário de Andrade, casa geminada dos anos 1940, e prédios históricos do centro da cidade, e a produção de ponta em elementos como mobiliário, decoração, iluminação e soluções arquitetônicas.

“Ao longo de sua trajetória a DW! Semana de Design de São Paulo sempre pautou temas provocativos e instigantes, com o objetivo de propor diálogos e análises sobre aspectos da contemporaneidade que impactam não só as decisões de criativos do nosso setor como, também, de toda a sociedade. Neste ano, nosso foco é discutir a relação entre mãos e máquinas, para que possamos pensar além de aspectos aparentemente conflitantes. Da mesma forma que, por exemplo, artesãos ressurgem como resistência à automação, designers podem atuar em parceria, criando linguagens que misturem o avanço tecnológico e a sensibilidade do trabalho manual, sem que uma técnica anule a outra”, diz Lauro Andrade, organizador do evento desde a primeira edição, em 2012.

Entre os destaques deste ano, no distrito Centro e Paulista, a Galeria Metrópole volta a ser um dos principais espaços da semana, sediando discussões sobre arquitetura e design de interiores. Ainda na região central, a Feira na Rosenbaum convida os visitantes a repensar o uso de materiais na arte e no design a partir da produção de 50 criativos e coletivos de todo o Brasil. A programação está em constante atualização e pode ser conferida no site do evento.

A DW! Semana de Design de São Paulo apresenta ainda um “distrito” digital, no qual uma série de obras pode ser visitada e baixada em alta resolução para impressão, também no site.