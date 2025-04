Exposição no MIS-RJ vai do jornal à IA para contar trajetória de Chatô

Magnata das comunicações no Século 20, o jornalista Assis Chateaubriand tem parte de sua história contada desde a última sexta-feira (25) por uma tecnologia que não fez parte do rol de seu império de mídia: a inteligência artificial (IA).

Na exposição Chatô e os Diários Associados – 100 Anos de Paixão, em cartaz no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro (MIS-RJ) até 24 de setembro, o público é convidado a refletir sobre o que permanece da trajetória de Chatô e da própria evolução da comunicação no Brasil. A proposta da mostra é fragmentar a narrativa tradicional e permitir que o visitante reconstrua a figura de Chateaubriand ao longo do percurso.

Batizada de Orion Nova, a IA é parte desse percurso e interage com o público: faz perguntas, escuta o silêncio e instiga o visitante a conhecer mais sobre o dono dos Diários Associados. A instalação propõe uma reflexão sobre memória, linguagem e futuro, posicionando a IA não como ferramenta, mas como coautora de sentido. A entrada é gratuita, e a mostra é apresentada por Ministério da Cultura e Petrobras.

Segundo os organizadores, mais do que uma retrospectiva histórica, a mostra traz a imagem e biografia completas de Chatô somente ao final da visitação, num ciclo que reforça a continuidade da história. A exposição é dividida em cinco estações temáticas, cada uma recriando um marco da comunicação no Brasil, do jornal impresso ao ChatGPT. A cenografia convida à participação ativa do visitante, que pode tocar, ouvir, ler e até criar conteúdo.

Segundo o curador e diretor artístico da exposição, Marcos Nauer, a IA Orion Nova é o elo entre o passado e o que vem depois, que não representa o fim da exposição, mas o início de uma nova narrativa onde a memória é viva, ativa.

“A exposição celebra 100 anos do legado desse homem visionário, brilhante, mas também muito polêmico, controverso. Celebrar o legado desse homem é celebrar a história da nossa comunicação”, afirma o curador.

Serviço

Exposição: Chatô e os Diários Associados – 100 Anos de Paixão;

Local: Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro (MIS RJ) – Rua Visconde de Maranguape, 15 – Lapa, Rio de Janeiro;

Visitação: Até 24 de setembro de 2025, das 9h às 17h;

Entrada: Gratuita.