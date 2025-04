Morre Antônio Barros, um dos maiores compositores do forró

O cantor e compositor Antônio Barros morreu na manhã deste domingo (06), em João Pessoa, na Paraíba. Ele tinha 95 anos, completados no mês passado, e sofria de mal de Parkinson. Ele será enterrado no Cemitério Parque das Acácias ainda esta tarde.

Ao lado da esposa Mary Maciel Ribeiro, mais conhecida como Cecéu, Barros compôs mais de 700 canções, incluindo muitos sucessos imortalizados nas vozes de grandes intérpretes da música brasileira como Homem com H, Bate coração e Procurando Tu. Em 2021, a obra do casal foi declarada Patrimônio Imaterial da Paraíba.

Nascido na cidade de Queimadas, na juventude, Antônio Barros tocava pandeiro em emissoras de rádio, quando se tornou amigo de Jackson do Pandeiro e começou a compor canções e gravar com ele e outros músicos, como Luiz Gonzaga e Genival Lacerda. O relacionamento com Cecéu começou na década de 70 e eles continuaram como um casal e como parceiros musicais até hoje.

Uma das maiores intérpretes de suas canções, a cantora Elba Ramalho agradeceu pelos "inúmeros forrós" que ela cantou e que foram compostos por ele. "A música brasileira perde muito no dia hoje. Lá se foi o nosso mestre do forró, Antônio Barros.. Homem forte, obra consistente e verdadeira ao retratar nossos costumes, nossos rítmos e nosso jeitinho nordestino de ser e viver!", escreveu em um post no Instagram.